Jornalista Jorge Pontual critica decisão de ministro do STF de proibir Telegram no Brasil; veja

O jornalista Jorge Pontual criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio do Telegram no Brasil. No programa Em Pauta, da GloboNews, exibido na sexta-feira (18), ele chamou a decisão de "censura".

Segundo ele, "uma autoridade não pode decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que que não é. Cabe às pessoas, ao público, aos cidadãos decidirem. É o fato”, disse o jornalista. E acrescentou: “É uma censura. Eu fico surpreso de ver jornalista defender censura”.

As informações foram divulgadas pelo jornal digital Poder360. Ele afirmou que não usava o Telegram até começar essa guerra. “É impossível cobrir essa guerra sem o Telegram”, afirmou. Jorge Pontual também disse que o bloqueio do aplicativo pode atrapalhar a cobertura jornalística na guerra na Ucrânia.

O Telegram é o principal meio usado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para divulgar informações. “Infelizmente, os nossos colegas no Brasil não vão mais poder cobrir a guerra como deveriam, porque não vão ter acesso à informação”, disse.

Na quinta-feira feira (17), Moraes determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens no Brasil por descumprimento de decisão judicial. No sábado (19), ordenou que o Telegram cumpra em até 24 horas uma lista de decisões judiciais da Corte que ainda estão pendentes

Para evitar o bloqueio ou revertê-lo, em caso de o aplicativo de fato parar de funcionar no Brasil, Moraes ordenou que o Telegram cumprisse 10 decisões do Supremo proferidas de agosto de 2021 a 8 de março deste ano. Sete das medidas já foram cumpridas pelo aplicativo.