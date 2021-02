Jornalista é demitido após irritar Bolsonaro: 'Pego de surpresa'

Uma pergunta a Jair Bolsonaro sobre seu filho, Flávio Bolsonaro e o suposto envolvimento do senador no esquema das rachadinhas, na quarta-feira (24), resultou na demissão do jornalista João Renato Jácome, da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco (AC). Ele trabalhava como freelancer para um jornal quando indagou o chefe do Executivo federal, que se irritou e terminou a coletiva de imprensa.

O jornalista explica que estava de folga do órgão municipal no dia. “Teve um rodízio na secretaria, havia trabalhado vários dias seguidos e o secretário me dispensou naquela quarta-feira. Não tenho vínculo empregatício com nenhum veículo por causa da função. E como estava de folga, peguei o serviço de freelancer”, relatou Jácome.

Bolsonaro, em viagem à capital do Acre, encerrou a coletiva imediatamente após a pergunta do repórter sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável ao senador Flávio Bolsonaro. Jácome contou que não teve a “pretensão de constranger o presidente e nenhuma outra autoridade”.

O presidente Jair Bolsonaro encerra entrevista coletiva no Acre ao ser perguntado sobre a decisão do STJ que beneficiou seu filho Flávio Bolsonaro pic.twitter.com/9JiylrIuFm — Samuel Pancher (@SamPancher) February 24, 2021

Apesar da situação, o jornalista reconheceu que “o prefeito tem a autoridade para nomear e exonerar quem ele bem entender”. Ele ficou sabendo, oficialmente, de sua exoneração nesta sexta-feira (26). “Fui pego de surpresa, fui comunicado extraoficialmente pelos colegas da imprensa e oficialmente hoje pelo Diário Oficial”, disse.

“Não quero crescer em cima disso, quero seguir com o meu trabalho. Espero ter tranquilidade para cumprir o meu ofício. Para questionar, mostrar os fatos como eles são e dando a todos o direito de mostrar a sua posição”, defendeu o repórter.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se pronunciou sobre a demissão: “Já foi exonerado ontem mesmo”.