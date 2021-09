Jornal afirma que Carlos Bolsonaro vai se casar com jovem de família tradicional gaúcha; veja quem é

O presidente Jair Bolsonaro vai ganhar mais uma nora: Geórgia Paiva Azambuja, neta de políticos tradicionais e filha de produtores rurais de Bagé, no Rio Grande do Sul. Os dois se casam em Porto Alegre, no dia 26 de março do ano que vem. As informações foram divulgadas pelo Jornal Extra, a partir de notícia publicada pela colunista do "Zero Hora", Rosane Oliveira.

Segundo o jornal, e confirmação partiu da tia e madrinha da noiva, Dulce Azambuja, que contou sobre a data. Após a notícia se espalhar, Geórgia deletou alguns perfis nas redes sociais e trancou outras. A gaúcha de 25 anos vive com os pais, pecuaristas e produtores rurais, que já foram premiados por serem um dos maiores arrecadadores de ICMS da cidade.

Geórgia Paiva Azambuja, de 25 anos, estaria noite de Carlos Bolsonaro (Reprodução / Redes Social)

Eles são de família tradicional e votaram em Bolsonaro para presidente. Há quem diga que a jovem e Carlos já estão juntos desde a eleição, pois as idas do vereador carioca às estâncias dos pais da namorada eram bem constantes, embora os dois nunca tenham aparecido juntos.

A notícia teria surpreendido algumas ex de Carlos Bolsonaro. Em 2019, ele namorava a catarinense Paula Bramont, em um amor de idas e vindas, que durou oito anos às escondidas, mas rendeu uma ida da moça à posse do então sogro. Culminou ainda com a nomeação do irmão dela para um importante cargo no Banco do Brasil.

No ano passado, o vereador carioca engatou um romance com a publicitária Talita Galhardo, que o conheceu no meio político.