Jorge de Sá, empresário e ator de novelas da Globo, é investigado por estelionato

Recentemente, o Ministério Público de São Paulo acionou a Polícia Civil para abrir uma investigação contra o ator e empresário Jorge de Sá pelo crime de estelionato e falsidade documental. Filho da cantora Sandra de Sá com o compositor Tom Saga, o ator ficou conhecido após atuar em novelas da emissora Globo.

As acusações foram feitas por mais de 100 pessoas que fazem parte da alta sociedade paulistana. Elas alegam que teriam contratado Jorge de Sá para intermediar bolsas de estudos nos Estados Unidos.

Segundo as acusações, o serviço de intermediação não teria sido prestado por Jorge de Sá mesmo após ele receber os pagamentos das supostas vítimas.

VEJA MAIS

O ator é representante da empresa ‘K&J Soluções Digitais’ e é acusado de ter obtido vantagens econômicas em cima dos clientes que contrataram os serviços de assessoramento e consultoria para conseguir bolsas escolares, supostamente garantidas pelo artista.

Um dos denunciantes de Jorge de Sá é o advogado Alex Messias Batista Campos. Ele criou um grupo no WhatsApp com o nome “Jorge de Sá Lesados”, onde estão presentes 106 pessoas que teriam sido prejudicadas pelo ator. Estima-se que juntos o prejuízo teria passado de 1 milhão de reais.

Supostas vítimas teriam apresentado indicativos de “eventuais delitos de estelionato”. (Foto: Divulgação/MPSP)

Segundo o MPSP, as provas apresentadas pelas supostas vítimas apresentam indicativos de “eventuais delitos de estelionato”, o que levou ao pedido de abertura de inquérito para a investigação contra o empresário. O processo segue distribuído em três delegacias, podendo aumentar caso apareçam novas denúncias.

Quem é Jorge de Sá?

Jorge de Sá é um ator e empresário nascido no Rio de Janeiro, em 1987. Filho da Cantora Sandra de Sá com o compositor Tom Saga, o ator também é afilhado de batismo do cantor Cazuza.

O artista começou a carreira em 2003, quando participou da novela ‘Malhação’, interpretando ‘Mateus’. Após isso, ele chegou a atuar em outras novelas da Globo, como ‘A Lua me Disse’, ‘Páginas da Vida’ e ‘Em Família’, onde interpretou o vilão ‘Matias’.

Antes de entrar no meio artístico, Jorge de Sá dedicava a vida ao basquete, jogando nas categorias de base do Flamengo dos 6 aos 9 anos de idade. Além disso, ele também foi comentarista da NBA no canal do SportTV.

Em 2018, Jorge de Sá fundou a empresa DecideAí Digital, que era especializada na produção e lançamentos digitais. Entre os clientes da empresa, estava o ex-jogador Diego Ribas.

Nas redes sociais, o empresário divulgava os serviços de intermediação de bolsas de estudos. Ele também apresentava depoimentos de pessoas que tiveram os serviços prestados e dava dicas sobre o assunto.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)