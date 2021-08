Joe Biden escala emissário para reunião com governadores da Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escalou um emissário para se reunir com governadores da Amazônia e discutir projetos de preservação do bioma. O encontro de Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, com governadores do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal está previsto para esta quinta-feira (5) em Brasília. Fazem parte do consórcio Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esta seria uma nova articulação para contornar o governo Jair Bolsonaro nas negociações sobre ambiente. O governo federal não deve ter representante na reunião. As informações são da Folha de São Paulo.

Sullivan ocupa um dos cargos mais estratégicos em Washington, sendo responsável por aconselhar diretamente Biden em temas de segurança nacional. Uma das prioridades do governo Biden, a luta contra mudanças climáticas foi elevada a tema discutido no Conselho de Segurança Nacional, do qual Sullivan faz parte.

Durante a reunião, as autoridades presentes devem discutir sobre o desmatamento na Amazônia e mecanismos de financiamento internacional de projetos de proteção do bioma. Mas os americanos também estão interessados em ouvir os governadores sobre o relacionamento com a gestão Bolsonaro.

Sullivan estará em Brasília para uma série de conversas com autoridades do governo brasileiro, inclusive com o próprio Bolsonaro. O foco da visita deve ser —novamente— a ofensiva diplomática contra a participação de empresas chinesas no futuro mercado do 5G no Brasil.