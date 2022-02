Janeiro de 2022 foi o mês mais mortal do País desde 2003, apontam cartórios brasileiros

O mês de janeiro de 2022 foi o mais mortal do Brasil, segundo os registros de mortes dos Cartórios de Registro Civil brasileiros. A alta é atribuída aos óbitos causados pela covid-19 que fez 144.341 mortes no mês, o maior número desde o início da série histórica, em 2013. As informações são da Folha de São Paulo.

Além disso, os cartórios ainda apontam complicações que podem estar relacionadas ao coronavírus, como nos casos das mortes por pneumonia, que saltaram de 12.745, em janeiro de 2021, para 21.661 neste ano.

Os óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave também cresceram, passando de 1.581, em 2021, para 1.734 em janeiro de 2022. E os de insuficiência respiratória subiram de 6.686 para 7.989 no período analisado.

No total, foram contabilizados 144.341 óbitos no país em janeiro de 2022, um aumento de 4,79% em relação ao mesmo período de 2021.

O número ainda é 21,95% maior em relação a janeiro de 2020, antes da chegada do vírus ao país, quando foram totalizadas 112.649 mortes.

Os dados são reunidos pelo Portal da Transparência do Registro Civil, sistema que é abastecido em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos computados pelos cartórios de todo o Brasil.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)