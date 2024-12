Irmão mais velho conhece recém-nascido e protagoniza cena inesperada

O primeiro encontro entre Samir, o irmão mais velho, e o recém-nascido Túlio foi registrado em um vídeo, em São Luís (MA), que encantou os internautas. No início, Samir parecia indiferente à chegada do novo membro da família, mas no dia seguinte, a reação foi completamente diferente.

Mostrando empolgação, ele abraçou o irmãozinho com tanta força que quase o esmagou. “Um amor sufocante kkkkkk” e “Isso é o que chamam de amor à primeira esmagada” foram alguns dos comentários deixados no vídeo.

A cena divertida mostrou como o amor entre irmãos se manifesta de formas inesperadas, reforçando o vínculo especial que começa a se formar desde cedo.