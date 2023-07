Irmão de Hugo Chávez e ministros de Maduro participam do Foro de São Paulo, em Brasília

​Adán Chávez Frias, irmão mais velho do falecido ditador venezuelano Hugo Chávez, marcou presença no 26° encontro do Foro de São Paulo na última quinta-feira (29), em Brasília, ao lado de dois ministros de Estado venezuelanos: Francisco Torrealba (Trabalho) e Clara Vidal (Povos Indígenas).

Nas redes sociais, o irmão do ditador comemorou o momento: “O Foro de São Paulo é um lugar de articulação das forças progressistas, democráticas e de esquerda”, escreveu Adán em seu perfil no Twitter.​​

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), sigla a que pertence Nicolás Maduro, escalou Adán Chávez Frias como um dos representantes no Foro.

O irmão de Chávez é ex-governador do estado de Barinas e exerceu diferentes cargos no regime bolivariano. Em fevereiro, ele foi nomeado reitor de uma universidade pública em Barinas.

Adán Chávez é alvo de sanções dos governos dos Estados Unidos, do Canadá e do Panamá. Os americanos acusam Adán de ajudar Maduro a minar a democracia venezuelana, enquanto os canadenses o colocaram em uma lista de indivíduos responsáveis ou cúmplices por graves violações de direitos humanos e por atos importantes de corrupção.

O Panamá diz que o irmão de Chávez representa “alto risco” em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.