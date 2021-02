Internada com suspeita de covid-19, mulher denuncia estupro em hospital por mensagem de áudio

A mãe de uma mulher internada com suspeita de covid-19 registrou um boletim de ocorrência denunciando um estupro sofrido pela filha, de 36 anos. Por meio de mensagem de áudio no celular, a mulher alega ter sido estuprada por um enfermeiro na madrugada da última quarta-feira (3), no Hospital Regional do Mato Grosso do Sul.

No áudio, a vítima descreve o abuso em detalhes. Ofegante, a paciente faz, em vários momentos, uma pausa para recuperar o fôlego. A mulher conta que tentou parar o ataque do suspeito, mas estava sem forças.

Ainda de acordo com a vítima, o autor do abuso é um enfermeiro, que estava de serviço naquela madrugada. Míriam Motta, mãe da vítima, disse que procurou imediatamente a direção do hospital e a polícia, assim que recebeu a mensagem.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável. O crime é caracterizado quando praticado com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para oferecer resistência.

Míriam conta que a filha estava com medo de denunciar, mas uma de suas motivações para fazer o registro é que outras mulheres não passem pela mesma situação.

Em nota, o HRMS se defende: "Reiteramos que todos os casos de supostas infrações nos diversos campos, administrativo e assistencial, o HRMS pauta-se nos ditames éticos e legais vigentes para tomada de providências".