Instituto Butantan adia entrega de resultados da vacina chinesa à Anvisa

O Instituto Butantan adiou, do dia 15 para o dia 23 de dezembro, o envio do resultado dos testes da vacina Coronavac à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante contra a covid-19 é produzido pelo instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

A Coronavac está na terceira fase de testes, estágio em que a eficácia da vacina precisa ser comprovada antes da liberação pela agência reguladora – no caso do Brasil, a Anvisa.

A liberação da Coronavac pela Anvisa depende da entrega desses resultados, que devem demonstrar a eficácia da candidata a imunizante.