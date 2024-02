INSS convoca 4,3 milhões de pessoas para fazer prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que está convocando 4.351.557 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para a realização da prova de vida, processo pelo qual devem comprovar que estão vivos e aptos a receberem o auxílio.

Desde 2023, a responsabilidade por comprovar que os beneficiários continuam vivos passou a ser do INSS, por meio do cruzamento de informações. Em outras palavras, o INSS verifica se a pessoa está viva utilizando dados de outros órgãos.

Entretanto, o instituto não conseguiu localizar 4,3 milhões de beneficiários do INSS nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março em nenhuma base de dados. Por esse motivo, esses beneficiários estão sendo notificados através do aplicativo Meu INSS, pelo número 135 ou por meio de notificação bancária.

Conforme orientação do INSS, aqueles que receberem a notificação devem "realizar a prova de vida no aplicativo ou site Meu INSS, na rede bancária ou comparecer a uma agência do INSS". Segundo o órgão, caso a prova de vida não seja realizada dentro de 60 dias após a notificação, o pagamento do benefício poderá ser bloqueado.

O INSS esclarece que "quando o total de ações ao longo do ano registradas nas bases de dados parceiras for suficiente, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo". A autarquia dispõe de 10 meses para comprovar a vida do segurado a partir da data de aniversário do titular do benefício. Caso não seja possível realizar a comprovação por meio do cruzamento de informações, o segurado terá mais 60 dias para apresentar a prova de vida.

Formas de comprovação

O INSS aceita diferentes registros como prova de vida. São eles:

acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior;

contratação de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras;

realização de perícia médica, por telemedicina ou presencial;

atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada;

vacinação;

cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

atualizações no CadÚnico – quando for efetuada pelo responsável pelo grupo;

votação nas eleições;

emissão/renovação de passaporte, carteira de motorista; carteira de trabalho; carteira de identidade e alistamento militar;

declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente.

Se uma pessoa toma vacina contra a gripe em um posto de saúde da rede pública, por exemplo, essa ação vai compor um "pacote de informações" que o INSS vai reunindo ao longo do ano.