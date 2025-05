INSS: balanço aponta 1,52 milhão de pedidos de reembolso

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registraram 1.528.716 pedidos de reembolso de descontos não autorizados feitos por entidades associativas, segundo o último balanço divulgado pela instituição no domingo (18), com dados apurados até às 17h.

Até o momento, 1.557.039 segurados consultaram a plataforma Meu INSS ou o canal 135 de atendimento telefônico para obter informações sobre descontos de entidades associativas, sendo que 28.323 informaram que o desconto foi autorizado.

De acordo com o INSS, a plataforma Meu INSS já registrou 46.487.056 acessos. Desse total, 7.676.265 segurados buscaram a funcionalidade de consulta dos descontos no aplicativo e 3.802.147 acessaram o serviço para confirmar que não tiveram nenhum desconto.

Este domingo marcou o sexto dia de funcionamento do serviço que permite ao beneficiário consultar quanto teve de descontos ao longo dos últimos anos e informar se foram autorizados ou não, abrindo, assim, um processo administrativo para reaver os valores.

Ao todo, 41 entidades associativas estão sendo contestadas nesses lançamentos, abrangendo todas que têm ou tiveram algum credenciamento com o INSS para aplicar os descontos.

Desde terça-feira (13), cerca de 9 milhões de segurados começaram a ser notificados sobre descontos realizados por entidades e associações. Agora, é possível consultar o nome da entidade à qual o aposentado ou pensionista teve valores descontados, por meio do serviço "Consultar Descontos de Entidades Associativas", disponível no aplicativo Meu INSS.

Investigação

Os descontos dos aposentados e pensionistas estão sendo investigados pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que apuram a atuação de organizações criminosas para fraudar os benefícios previdenciários, associando indevidamente segurados a entidades sem autorização.

Desde o início da operação, mais de 4,3 milhões de usuários já consultaram a plataforma Meu INSS para verificar possíveis descontos. O prazo para solicitar o reembolso permanece indeterminado.

As associações que tiverem seus descontos contestados por um segurado terão de apresentar documentação individualizada no prazo de 15 dias úteis, comprovando a adesão voluntária do beneficiário ou, caso contrário, realizar a devolução do valor.

Em caso de pagamento, os valores serão repassados ao Tesouro Nacional, que se encarregará da devolução ao beneficiário. As entidades poderão usar uma plataforma específica desenvolvida pela Dataprev para esse fim.

Desde a semana passada, os segurados que não identificaram descontos indevidos têm recebido a mensagem:

"Fique tranquilo, nenhum desconto foi feito no seu benefício."

Alerta de golpes

O INSS reforça que não faz ligações telefônicas nem envia mensagens via SMS, e-mail, WhatsApp ou outros canais não oficiais para tratar dos descontos de entidades associativas.

“É preciso redobrar o cuidado com golpes! O contato oficial com os beneficiários será feito exclusivamente por meio de notificações no aplicativo Meu INSS. Evite clicar em links suspeitos e não forneça dados pessoais se receber alguma ligação”, alerta o INSS.

As informações oficiais são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais:

Site do INSS

Redes sociais oficiais do INSS com o símbolo de conta verificada

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do núcleo de Política e Economia