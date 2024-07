Insegurança alimentar reduz para 18,4% no Brasil, aponta relatório da ONU

Relatório do triênio 2021-2023, divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), apontou redução na porcentagem de pessoas em situação de insegurança alimentar. De 32,8% registrados entre 2020 e 2022, o novo dado apresenta 18,4% da população com problemas relacionados à fome no país. A queda de 14,4% representa 30,6 milhões de pessoas fora do quadro de insegurança alimentar.

Entre 2020 e 2022, 70,3 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar moderada ou grave. Por outro lado, entre 2021 e 2023, pouco mais da metade ainda estava nessa condição, 39,7 milhões de pessoas.

A insegurança alimentar moderada classifica-se pelas incertezas de obtenção de alimentos e redução de qualidade e/ou quantidade de comida consumida. De forma mais severa, a insegurança alimentar grave ocorre quando não há comida por um dia ou mais.

No relatório do triênio 2021-2023, 6,6% da população brasileira estava em estado de insegurança alimentar grave. A porcentagem equivale a 14,3 milhões de pessoas. Anteriormente, entre 2020 e 2022, a quantidade era 9,9% - ou seja, 21,1 milhões de brasileiros.

Apesar da melhoria, o Brasil continua no “Mapa da Fome”. O país saiu do quadro em 2014, mas retornou em 2019. Para ser excluído dessa categoria, os países devem ter índice inferior a 2,5%.

A quantidade de brasileiros subnutridos caiu de 4,7% (2020-2022) para 3,9% (2021-2023), o que determina a queda de 10,1 milhões para 8,4 milhões de pessoas. Por outro lado, a desnutrição aguda em crianças permanece com a mesma quantia nos dois períodos, cerca de 500 mil meninos e meninas.

Quando dados brasileiros são comparados aos mundiais, o Brasil é uma exceção na redução da insegurança alimentar. A ONU declara que o planeta voltou, em 2023, ao patamar de 2008 - o que apresenta um retrocesso de 15 anos. No mundo, cerca de 733,4 milhões de pessoas passaram fome diariamente em 2023, o que equivale a um em cada 11 habitantes. Em relação à insegurança alimentar moderada, 2,33 bilhões de pessoas foram afetadas no mundo todo.

O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI) foi publicado por cinco agências especializadas da ONU: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Programa Mundial de Alimentos (WFP).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)