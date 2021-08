Inscrições para seleção de militares temporários do exército terminam nesta sexta (20)

As inscrições para o processo seletivo do exército para militares temporários da 8ª Região Militar, terminam amanhã (20) às 16h. As oportunidades são para preenchimento de vagas de oficiais (ensino superior), sargentos (ensino médio/técnico) e cabos (ensino fundamental), de diferentes especialidades.

Os interessados devem entrar no site da 8ª Região Militar (www.8rm.eb.mil.br) para ter acesso aos editais (que contém as fases e datas dos processos e as áreas de interesse da Força Terrestre nos estados citados) e para se inscrever gratuitamente.

Os soldos iniciais, aproximadamente, para oficial, sargento e cabo são R$ 7.315,00, R$ 3.825,00 e R$ 2.627,00 respectivamente, mais gratificações.

Para oficial, o profissional precisa ser no mínimo, graduado; para sargento, precisa ter pelo menos curso de nível técnico; e para cabo, precisa ter o ensino fundamental e algum curso que o habilite para a área em que se inscrever. Todos os cursos devem ser reconhecidos pelo Ministério da Educação. Os selecionados irão trabalhar em suas áreas de especialidade e serão empregados em atividades inerentes à carreira militar. Os cargos podem ser acessados no site da 8ª Região Militar.