Inscrições para o Prêmio Educação Financeira Transformadora seguem até domingo

A segunda edição do Prêmio Educação Financeira Transformadora, do Instituto XP, segue com inscrições abertas até o próximo domingo (13), de forma gratuita, pelo site do evento.

A premiação é distribuída em oito categorias: pesquisadores/pesquisadoras, professores/professoras, aluno/aluna, ONGs (Organizações Não Governamentais), soluções digitais, ecossistema XP, nanoinfluenciador/influenciadora e microinfluenciador/influenciadora.

A avaliação dos participantes será realizada pelo comitê técnico, que vai selecionar seis finalistas de cada categoria, conforme os critérios específicos de cada para julgamento. Os escolhidos terão que enviar um vídeo que será analisado pela Comissão Julgadora. Depois, irão para voto popular e a divulgação do resultado será feita em dezembro.

Premiação

A premiação acontecerá no dia 7 de dezembro, em São Paulo, com transmissão online ao vivo. O valor total do prêmio é de R$480 mil. Oito vencedores irão receber o valor de R$40 mil, sendo uma pessoa participante contemplada em cada categoria. Os demais finalistas recebem R$10 mil.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)