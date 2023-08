Influenciadora é criticada por treinar com short minúsculo em academia; vídeo

Uma influenciadora fitness está no centro de um debate nas redes sociais após ser flagrada treinando na academia com um short curto. Para os internautas, a vestimenta expõe demais o corpo. O vídeo viralizou no final de semana.

Na gravação, Jamilly, chamou a atenção ao optar por um top e short curto e branco. A escolha da peça evidenciava seu bumbum e dividiu opiniões entre os internautas, gerando fortes reações.

Alguns ficaram indignados. "Isso demonstra carência de atenção por parte dela!!", afirmou um usuário. "É completamente desrespeitoso", disse outra pessoa. Uma terceira voz acrescentou: "Isso é necessário, é uma completa falta de noção." Veja!