Influenciadora choca web ao relatar cursos de harmonização facial com ‘cadáveres fresh frozen'

A tatuadora baiana Helen Fernandes, mais conhecida nas redes sociais como "Malfeitona", chocou internautas ao relatar a existência de cursos de harmonização facial no Brasil que utilizam cabeças humanas congeladas, conhecidas na terminologia técnica como ‘cadáveres fresh frozen’.

Em uma publicação em seu perfil no Bluesky, a influenciadora contou que uma pessoa de sua família participou de um desses cursos e compartilhou informações sobre o procedimento. A informação gerou curiosidade e diversos questionamentos, principalmente sobre a proveniência desses corpos, que, segundo o relato da tatuadora, teriam vindo de pessoas executadas nos Estados Unidos. Dados públicos apontam que em torno de 20 execuções são realizadas no país por ano.

“Cursos de harmonização facial no Brasil compram cabeças de pessoas executadas nos Estados Unidos e trazem geladas para cá […] Uma parente dentista fez e se hospedou em minha casa e me narrou detalhes”, escreveu Fernandes.

Segundo ela, as cabeças eram etiquetadas com a origem e o nome da pessoa.

Apesar da controvérsia, os cursos realmente existem e já são realidade em diversas partes do Brasil. Com uma rápida busca por "cadáver fresh frozen" no TikTok, por exemplo, é possível achar inúmeros vídeos falando sobre essa técnica. Portais como Terra e G1 também confirmaram a existência desses cursos.

Assunto gerou memes

Com o assunto, como diz a gíria das redes sociais, a influencer ‘alugou um triplex’ na cabeça das pessoas da rede Bluesky. Prova fisso, são diversos memes que surgiram enquanto os internautas debatiam sobre. Confira alguns abaixo:

ao dentista que primeiro aplicou toxina botulínica nas frias carnes do meu cadáver fresh frozen dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas — meli [❤️‍🔥] (@melidemelia.bsky.social) 25 de setembro de 2024 às 01:21

que bonitinho a turma achando que as dezenas de cursos de harmonização no brasil se abastecem de cadáver nas 20 execuções por ano dos eua — theo marques [📷] [🎵] (@toonda.bsky.social) 25 de setembro de 2024 às 06:21

um filme de terror em que os espíritos vão atrás dos alunos do curso de harmonização em cadáver fresh frozen. as almas todas harmonizadas — Paulo Moreira (@paulomoreira.bsky.social) 25 de setembro de 2024 às 15:37

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)