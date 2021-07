Influencer tortura o filho de três anos por raiva do ex-marido e é indiciada

A influenciadora Lurdiane Agnes foi indiciada pela Polícia Civil do Amazonas após torturar o filho de três anos. A mulher teve que prestar esclarecimentos por alguns vídeos que viralizaram nas redes sociais, onde ela aparece agredindo o filho pequeno, em acessos de raiva por conta do ex-marido. As informações são do Portal Manaus Alerta.

Nas imagens, Lurdiane Agnes aparece torturando a criança enquanto xinga o ex-marido, que foi identificado apenas como Cristiano Lima Martins. Depois que foi à delegacia, a mulher gravou novos vídeos pedindo desculpas, publicamente, ao filho pelas agressões em “momento de raiva”.

“Eu sei que eu errei, em momento de raiva, nada justifica minha derrota. Mas tu tem uma mãe, uma mãe e eu te amo demais meu filho. Tu veio para somar na minha vida”, escreveu em seu Instagram. Ela também postou diversas fotos de Cristiano, fazendo xingamentos e acusações.

Por já ter passado o período de 24 horas do flagrante, a acusada não ficou detida, mas irá responder pelo crime mesmo assim. O menino está no abrigo institucional do Conselho Tutelar, ele foi levado para ter sua integridade física e emocional resguardada. Após o decorrer do processo, ele poderá ser acolhido por um familiar, se assim o Juizado da Infância e da Juventude achar necessário.