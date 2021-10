Influencer Mari Ferrer terá recurso julgado nesta quinta (7) após ser humilhada em audiência

Está marcado para esta quinta-feira (7) o julgamento do recurso feito pelo advogado da Influencer Mari Ferrer, que foi estuprada em 2018. A ação feita pela defesa da vítima aconteceu pois, no primeiro julgamento do caso, o acusado foi absolvido e Mari ainda sofreu assédio moral por parte da defesa do estuprador. As informações são do UOL.

No dia do primeiro julgamento, o juiz Rudson Marcos, que julgou o processo, aceitou a argumentação de que não houve crime no ato de estupro cometido por André de Camargo Aranha. O inquérito concluiu que, no momento do crime, ocorreu um “estupro culposo”.

Além de ter sido dopada e violentada, de acordo com testemunhas e provas periciais do caso, ela ainda foi humilhada em juízo. Para juntificar a tese de que o sexo com Aranha foi consensual, o advogado do réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho, mostra uma imagem da modelo que, de acordo com ele, foi extraída do site de um fotógrafo.

No dia em que humilhou Mari Ferrer no julgamento, entre os vários argumentos, ele afirmou que: “Entre retratos de várias mulheres, a única foto ‘chupando o dedinho é essa aqui, e com posições ginecológicas’”, disse. O advogado do acusado também alega que a influencer manipula a história de ser virgem antes do estupro.

O caso gerou uma campanha, #JustiçaPorMariFerrer, não só pelo que aconteceu com a jovem no clube de luxo Cafe de La Musique, em Florianópolis, mas também no julgamento da primeira instância.