Infestação de ratos toma conta de alas em presídio

O Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, deixou de apresentar as celas entupidas de presos. No entanto, a unidade enfrenta agora a infestação de ratos. Centenas de roedores correm com desenvoltura pelas alas do presídio, justamente no local onde ocorreu a fuga em massa de 17 internos.

As imagens, registradas por servidores, flagraram em diversos momentos do dia e da noite, o “passeio” dos roedores. Enormes e em grupos, os animais andam pelas alas C e D atrás de alimento. Antes abundante, a comida se tornou escassa após 396 presos terem sido transferidos para o Centro de Detenção Provisória II (CDP II).

Os ratos costumavam se alimentar de restos de comida deixados pelos presos após o consumo das quentinhas. “A verdade é que os ratos ficaram doidos com a falta de alimento e estão correndo pelas alas atrás do que comer. Antes, a comida era mais farta, pois tinham muitos restos jogados fora que acabam sendo consumidos por eles. Com a transferência dos presos, esses restos desapareceram”, detalhou um dos servidores.

A infestação já havia sido citada em um documento. O relatório narra, em detalhes, a situação na qual se encontra o presídio mais antigo do DF, inaugurado em 1973.