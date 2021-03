Inep divulga gabarito de provas do Enem 2020 reaplicado

Os estudantes que que realizaram a reaplicação do Enem, nos dias 23 e 24 de fevereiro, já podem acessar a partir desta terça-feira (2) o gabarito do exame no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Também foram divulgados os cadernos das questões.

A prova teve uma questão de ciências da natureza anulada. O número do quesito varia de acordo com a cor do caderno de prova. Trata-se da 133 do caderno 8, de cor rosa; e do caderno 11, de cor laranja; questão 96 do caderno 7, azul; 107 do caderno 6, cinza; e, 135 do caderno 5, amarelo.

No primeiro dia, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens e Códigos, 45 de Ciências Humanas e uma Redação, e no segundo dia 45 perguntas de Ciências da Natureza e outras 45 de Matemática.

O Inep registrou a ausência de mais de 165 mil participantes no primeiro dia de provas, outros 169 mil estudantes não compareceram ao segundo dia, o que representa mais de 70% de faltas.

Também foram divulgadas as respostas oficiais da prova feita por pessoas privadas de liberdade e em medidas socioeducativas (Enem PLL).

O resultado da reaplicação do Enem 2020 deve sair no próximo dia 29 de março, junto com o resultado do Enem regular.

Os treineiros que são estudantes que não concluíram o ensino médio até a divulgação das notas do Enem 2020 só poderão acessar o resultado do exame em maio.

Quem realizou as reaplicações