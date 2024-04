Indígenas capturam 12 garimpeiros e entregam à Força Nacional na Terra Yanomami

Indígenas capturaram 12 garimpeiros na Terra Yanomami nesta terça-feira (23/04), segundo a Urihi Associação Yanomami (UAY). Os invasores foram entregues para agentes da Força Nacional que estão no território.

Os garimpeiros foram rendidos em uma área conhecida como "Malária", na região de Homoxi, uma das mais atingidas pelo garimpo no território, que fica entre Roraima e o Amazonas.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver o grupo de invasores, 10 homens e duas mulheres, chegando a pé ao local onde havia uma equipe da Força Nacional. Em seguida, os indígenas aparecem com flechas e espingardas.

VEJA MAIS



"[Eles] fizeram isso pelo fato de que estavam presenciando o seu único meio de consumir água ser contaminado por mercúrio, em razão da presença dos garimpeiros na localidade", afirmou a UAY em ofício enviado ao Ministério Público Federal, Casa de Governo, Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Polícia Federal e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

No documento sobre a captura dos garimpeiros, assinado pelo presidente Júnior Hekurari, a Urihi cobrou mais rapidez nas operações de retirada dos invasores, especialmente nas áreas mais isoladas. Na avaliação da associação, as operações se tornam ineficientes se não forem acompanhadas de monitoramento e estratégias específicas nos pontos de entrada do território.

"As operações já executadas estão muito aquém da necessidade de proteção exigida para frear uma nova expansão do garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami, destacando-se que ainda é possível detectar a presença de invasores nas referidas regiões com episódios de violências".

Aos órgãos federais, a Urihi pediu uma articulação conjunta para retirada imediata dos invasores do local, preservando a integridade física da população, e dos Yanomami que capturaram os criminosos.