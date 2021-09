Inconformado com término, homem tenta agredir ex-mulher e invadir a casa dela

Um homem de 38 anos, que não foi identificado, foi preso após tentar agredir a ex-esposa no trabalho e ainda invadir a casa dela. O caso aconteceu em Manaus (AM), na última terça-feira (14). As informações são do Portal Holanda.

Inconformado com o término do relacionamento, ele tentou invadir o local de trabalho da ex-companheira para a agredir, mas foi impedido por seguranças. No entanto, antes de ir embora do local, ele danificou o carro dela no estacionamento.

Também foi denunciado por familiares da vítima, que chamaram a polícia após ele tentar invadir a casa. A polícia informou que o homem havia consumido drogas e estava fora de si. Após a prisão, foi constatado que a ex-companheira já tem mais de 10 boletins de agressões e ameaças contra ele.