Incêndio em canavial deixa quatro trabalhadores mortos e três feridos

Quatro trabalhadores morreram e outros três ficaram feridos em um incêndio que tomou conta de 400 hectares de um canavial localizado em uma usina, no sudoeste goiano, na última quinta-feira (19). Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar (PM) e pelo Corpo de Bombeiros, um dos sobreviventes está com 90% do corpo queimado, internado em estado grave.

Os outros dois sobreviventes tiveram ferimentos leves, foram medicados e liberados de imediato. À PM, a empresa responsável pelos prestadores de serviços afirmaram não saber a origem do fogo.

Os bombeiros constataram que o incêndio começou por volta das 15h, se espalhou por conta do vento forte e à alta temperatura. Testemunhas disseram que a usina usou quatro caminhões-pipa para controlar as chamas.

As chamas acabaram com a palhada de cana e diversos maquinários usados nos trabalhos, incluindo tratores, caminhões, ônibus e colhedeiras.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com