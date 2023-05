Incêndio em cadeia feminina no Paraná deixa sete internas feridas

Na noite da última segunda-feira (22), um incêndio foi registrado em uma cadeia feminina do Paraná, que abrigava 50 internas. Dezesseis delas precisaram ser socorridas e foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Paranavaí. Dessas, sete ficaram feridas, pois tiveram as vias aéreas comprometidas ao inalar fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito nas fiações de uma das celas teria causado o incêndio. Até a tarde de hoje, duas detentas continuavam internadas, mas, sem risco de morte.

Funcionários da cadeia pública teriam tentado controlar o fogo com extintores de incêndio, mas foi preciso acionar equipes do Corpo de Bombeiros de Paranavaí. Ainda segundo a corporação, o incêndio teria começado por volta das 20h. Cerca de mil litros de água foram utilizados para apagar as chamas. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local para prestar atendimento às presas. .

Com os danos causados, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen) transferiu 31 internas para a Penitenciária Estadual de Maringá. Outras 11 não precisaram de realocação, já que o fogo não atingiu o local onde estavam. A Polícia Civil do Paraná inesvtiga o caso.

