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Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas

Acidente aconteceu no Centro de Diadema, na Grande São Paulo, e assustou moradores

Redação O Liberal

Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de tintas localizada na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, no Centro de Diadema, na Grande São Paulo, nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para combater as chamas no local.

Bombeiros atuam e estrutura colapsa

Ao menos 19 viaturas e 60 agentes do Corpo de Bombeiros atuam no combate ao fogo. Parte do teto do galpão, que armazena material altamente inflamável, colapsou durante o incidente.

Moradores evacuados e avenida interditada

Moradores de prédios vizinhos ao galpão precisaram deixar os imóveis. A evacuação ocorreu por conta da altura das labaredas e da fumaça escura que se espalhou na região.

A Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel também foi interditada em ambos os sentidos para a segurança dos transeuntes e o trabalho das equipes.

Até o momento, não há informação de vítimas nem da causa do incêndio.

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