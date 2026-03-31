Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas

Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de tintas localizada na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, no Centro de Diadema, na Grande São Paulo, nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para combater as chamas no local.

Bombeiros atuam e estrutura colapsa

Ao menos 19 viaturas e 60 agentes do Corpo de Bombeiros atuam no combate ao fogo. Parte do teto do galpão, que armazena material altamente inflamável, colapsou durante o incidente.

Moradores evacuados e avenida interditada

Moradores de prédios vizinhos ao galpão precisaram deixar os imóveis. A evacuação ocorreu por conta da altura das labaredas e da fumaça escura que se espalhou na região.

A Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel também foi interditada em ambos os sentidos para a segurança dos transeuntes e o trabalho das equipes.

Até o momento, não há informação de vítimas nem da causa do incêndio.