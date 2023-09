Incêndio atinge Mercado da Encruzilhada, no Recife; parte da estrutura desmorona; vídeo

Um dos principais mercados públicos de Recife (PE), o Mercado da Encruzilhada, foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo e parte da estrutura do prédio desmoronou. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o local sendo tomado pelas chamas.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 10h. De acordo com o jornal Folha de Pernambuco, sete equipes trabalham para conter o fogo.

A prefeitura da cidade informou que não houve feridos. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) isolaram a área.

Defesa Civil também foi acionada e vai avaliar a situação do prédio depois que os bombeiros conseguirem conter as chamas. Ainda de acordo com a gestão municipal, "todo o suporte" será dadosaos permissionários que trabalham no local.