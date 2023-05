Importante líder do judaísmo ultraortodoxo morre aos 100 anos

Um dos líderes espirituais do judaísmo ultraortodoxo, o rabino Gershon Edelstein morreu aos 100 anos, nesta segunda-feira (30). O presidente israelense, Isaac Herzog, elogiou Edelstein em um comunicado o chamando de "líder espiritual de primeira ordem, cujo conhecimento da Torá (...) influenciou nossa geração e as gerações futuras".

"Todo o povo judeu, em Israel e da diáspora, lamenta a morte do grande rabino Gershon Edelstein", disse o rabino ashkenazi de Israel, David Lau. Ele, também, afirmou que. Edelstein sucedeu em março de 2022 o influente rabino Chaim Kanievsky à frente do "Conselho de Sábios da Torá", uma instituição vinculada ao partido Judaísmo Unificado da Torá (JUT), que é um aliado do governo e com sete cadeiras no Parlamento.

Gershon nasceu em 1923 na Rússia e era descendente de uma linhagem de rabinos. Ele imigrou em 1934 para a região da Palestina, durante o mandato britânico, e dedicou a vida ao estudo dos textos religiosos.

Zvi Cohen, um aluno do líder, considerado ultraortodoxo, disse: "Ele dava aula para os meninos todos os dias há 80 anos, não parou nem por um dia. Ontem, ele deu uma aula no hospital, no pronto-socorro, não parou nenhum dia. Ele não nos ensinou apenas sobre a Torá, ele também nos ensinou a nos comportar".