Imagens mostram grávida e namorado em pousada para aplicar 'kit aborto'; jovem foi achada morta

Imagens registradas por câmeras de segurança de uma pousada em Sorocaba (SP) mostram o momento em que a jovem Ana Carolina Pereira, de 20 anos, e o namorado dela, Kevin Willians, de 22 anos, foram ao local para aplicarem o chamado 'kit aborto', que compraram pela internet por R$ 1,4 mil . As informações são do portal G1 Sorocaba e Jundiaí.

Por volta de meio-dia de 24 de outubro, o casal deu entrada no quarto. Horas depois, às 14h40 os dois saíram. O rapaz, que é investigado em liberdade por crime contra a vida, confessou à Polícia Civil que foram injetadas as substâncias durante a estadia.

VEJA MAIS

Horas depois de ter aplicado injeções na barriga, a jovem, que estava grávida de 27 semanas, passou a reclamar de dor. Ela foi achada morta após a família perceber que ela não tinha acordado para ir trabalhar.

O IML apontou causa indeterminada para a morte, e o laudo complementar toxicológico irá identificar as substâncias no corpo da jovem e as dosagens aplicadas. Juntos, os exames podem esclarecer a causa do óbito.

A defesa de Kevin disse que ele está colaborando com a investigação e que irá se pronunciar sobre o caso, o que ainda não havia ocorrido até a última atualização desta reportagem.

A polícia tenta identificar quem vendeu do "kit aborto" aos jovens. De acordo com o delegado José Antônio Proença Martins de Melo, quem vendeu pode ser responsabilizado por crime de aborto com o consentimento da gestante.

Ana Carolina morava com os pais, que não sabiam da gestação. Ela e o namorado descobriram a gravidez um mês antes do aborto.