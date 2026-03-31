Imagens mostram momento do acidente que matou mulher e filho de humorista no Rio

Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, e o filho dela, Francisco Farias Antunes, de 9 - esposa e filho do humorista e roteirista Vinicius Antunes - foram atropelados por um ônibus na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu no início da tarde da última segunda-feira, 30, na Rua Conde de Bonfim. As vítimas, que estavam em uma bicicleta elétrica, não resistiram aos ferimentos. O caso chegou a ser registrado como homicídio culposo.

Câmeras da empresa de segurança Gabriel registraram o momento do atropelamento. Nas imagens, é possível ver Emanoelle e Francisco na bicicleta quando o ônibus se aproxima. Na sequência, o veículo avança alguns metros, e os dois já aparecem caídos no chão.

Ainda de acordo com as imagens, pessoas que estavam próximas se assustam com o acidente. Algumas se aproximam para prestar socorro às vítimas e chegam a isolar a área para o desvio de outros veículos. Em segundos, uma multidão se aglomera na rua e na calçada. A mulher morreu no local. A criança chegou a ser socorrida, mas foi a óbito a caminho do hospital.

Conforme informações preliminares, Emanoelle e Francisco teriam se desequilibrado após um veículo preto, que passava pela via, fechar a dupla. Eles teriam se desequilibrado e caído na faixa de ônibus. No entanto, pela imagens, não é possível identificar se foi isso que ocorreu.

As câmeras até captam um veículo preto próximo de onde o acidente aconteceu, mas o carro está metros atrás do ônibus. É possível ver que o carro até desacelera e freia atrás do ônibus logo após o acidente.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e a perícia foi feita no local. "Agentes analisam as imagens das câmeras de segurança e testemunhas são ouvidas na delegacia", informou a Polícia Civil, em nota. "Outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato que vitimou as duas pessoas", acrescentou.

Vinicius Antunes, pai de Francisco, prestou uma homenagem ao filho nas redes sociais. "Obrigado, meu filho. Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória. Te amo enquanto eu viver também. Um grande siiiix seven pra vc (sic)", escreveu.