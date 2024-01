Imagens mostram criança na beira d'água pouco antes do seu desaparecimento na Zona Oeste do Rio

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) obteve imagens que mostram o menino Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, na beira d'água às 15h37 de quinta-feira (4) – cerca de 1 hora e 30 minutos antes do registro de seu desaparecimento na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Testemunhas relataram que um salva-vidas chegou a alertar a criança que ela deveria se afastar da água. Tanto a Polícia Civil quanto o Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo garoto.

Um funcionário da barraca do próprio pai da criança também disse que chegou a alertar Davi que não era para brincar na beira d'água. Segundo ele, o menino tinha o hábito de ir sozinho ao mar.

De acordo com a polícia, nenhuma hipótese foi descartada, mas uma das principais linhas de investigação é a de um possível afogamento.



Menino prancha emprestada 3 vezes

Em depoimento, o funcionário de uma barraca vizinha a do pai do menino disse que a criança pediu a prancha emprestada três vezes antes de desaparecer. De acordo com o barraqueiro, o menino ficava dizendo que sabia nadar.

O homem contou que recusou o pedido da criança e disse que não emprestaria a prancha porque o mar estava muito perigoso naquele dia. Duas bandeiras vermelhas indicavam uma enorme vala naquele trecho.

A barraca fica localizada a cerca de 70 metros do ponto onde a criança ficava com o pai.

A polícia tem refeito os passos do garoto em busca de pistas. Veja o que se sabe:

14h - garoto queria prancha: o menino vai até uma barraca vizinha e pede prancha de bodyboard emprestada;

14h30 - criança faz lanche: Davi e o pai compram açaí em quiosque;

15h37 - menino na beira da água: imagens mostram Edson Davi brincando perto da água;

15h56 - Davi vai no calçadão: menino é flagrado indo sozinho ao calçadão em direção ao mesmo quiosque onde comprou açaí;

15h58 - criança retorna para areia: criança fala com funcionário de barraca vizinha à do pai e volta para a areia. Polícia acredita que ele pediu mais uma vez a prancha;

16h - menino volta a jogar bola: a investigação aponta que ele voltou para a areia para jogar bola. Família confirma que antes de sumir ele estava brincando com duas crianças;

16h30 - Davi aparece em foto: banhista tirou uma foto do garoto jogando bola com outros meninos, que estavam acompanhados de um homem, supostamente estrangeiro;

16h50 - estrangeiros vão embora: câmera registra que a família estrangeira foi embora. Davi não aparece deixando o local com eles;

17h47 - buscas por Davi: pai aparece em câmera procurando pelo filho no quiosque onde eles compraram açaí anteriormente.



Investigação

Por meio das imagens recolhidas, os investigadores descobriram que Édson saiu da barraca do pai, que fica em frente ao posto de salva-vidas, andou cerca de 100 metros pelo calçadão até um quiosque na direção do posto 5 e desceu novamente para a areia no trecho onde o funcionário ouvido trabalha. Pouco depois, o menino desapareceu.

As câmeras também ajudam a esclarecer a suspeita de sequestro em relação ao momento em que Davi brincava com outras crianças. É possível ver a família deixando a praia sem a presença do menino.



De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), imagens de câmeras de segurança foram analisadas e mostram o menino caminhando pelo calçadão, por um percurso de cerca de 100 metros. Ele fala com um homem, e depois, volta para a areia.

Os agentes continuam analisando imagens da região e ouvem testemunhas para localizá-lo. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e realizou buscas no mar.



Últimas imagens

As últimas imagens conhecidas do menino, até os vídeos obtidos pela polícia, eram uma gravação feita pelo pai de Édson que mostrava ele jogando bola com outras duas crianças. O menino acompanhava o pai, que trabalha como barraqueiro, e estava brincando na areia quando sumiu. A família afirma que as crianças estavam acompanhadas de um outro homem e acredita que ele pode ter sido levado.



Na ultima sexta-feira (05), funcionários da barraca prestaram depoimento na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio. Eles contaram que o homem que estava com as crianças parecia ser estrangeiro. Porém, as imagens mostram que as crianças deixaram a praia antes de Édson descer em direção à areia.

