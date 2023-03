Igreja em São Paulo viraliza com ‘lista de pecados’ que inclui horóscopo, RPG e homossexualismo

Uma lista de mais de 100 itens, intitulada como "lista de pecados", que foi entregue durante um retiro de fiéis de uma igreja em São Paulo, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (22), gerando polêmica e risadas.

O objetivo da lista é medir a quantidade de blasfêmias praticadas pelos frequentadores do culto. Entre as "transgressões", há itens inusitados como adesão a horóscopo, pirataria, jogos de RPG, intelectualismo e irreverência.

O material também traz ataques diretos a outras religiões, colocando a primeira comunhão, a crisma, "benzimentos" e umbanda como pecados na mesma relação que contém assassinato, estupro, pedofilia e crueldade.

Lista inclui homofobia e condena RPG

Alguns itens apontam como blasfêmias a homossexualidade e o lesbianismo. A homofobia é crime previsto no Código Penal. No entanto, a mesma folha traz itens que tratam a intolerância, o ódio, o racismo, a opressão e o autoritarismo como pecados. Além disso, há questões subjetivas e pouco inteligíveis, como "intelectualismo", "irreverência", "imprudência" e "facção", e outros itens que adentram a intimidade dos fiéis, proibindo a pornografia, sadomasoquismo e masturbação.

Os jogos de RPG, bastante populares entre o público jovem, também são considerados "jogos da morte" segundo a lista e estão no mesmo patamar do sexo com parentes, vício em álcool e drogas e sadismo. A pirataria também é proibida, assim como prevê a lei.

Perfil que divulgou lista foi bloqueado

De acordo com a autora da postagem, a lista foi entregue a um amigo durante um retiro da igreja que sua família frequenta. O colega não quis dar detalhes sobre como o papel chegou às mãos dos fiéis. Após a repercussão nas redes sociais, ambos bloquearam seus perfis e a publicação não está mais disponível.

Internautas se posicionaram brincando com a situação. "Eu imprimi e pedi aos meus colegas de trabalho para preencher. Quase gabaritaram", escreveu um usuário. "Lesbianismo, ciúmes doentio, RPG, pirataria e horóscopo me quebrou demais", escreveu outra conta.

Internautas também apontaram a intolerância religiosa presente em muitos dos pontos listados.