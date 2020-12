Idoso 'voa' de cadeira de rodas e morre ao ser atropelado por caminhonete; assista

Cadeirante, um idoso de 77 anos morreu atropelado por uma caminhonete ao tentar atravessar uma rua movimentada. Com o impacto, a vítima acabou arremessada da cadeira de roda. O acidente aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na segunda-feira (14). Em estado de choque, a motorista do veículo alegou que não foi possível evitar a batida.

De acordo com testemunhas, o local do acidente tem a visibilidade prejudicada, tanto para os pedestres quanto para os motoristas, por causa de uma mureta. Além disso, não existe faixa de pedestre no trecho e, recentemente, um viaduto foi construído.

Aos militares, a mulher que dirigia a caminhonete contou saía do túnel quando foi surpreendida pelo cadeirante na via. Imagens de circuito de segurança mostram o momento exato da batida. O vídeo registra o idoso atravessando a avenida e o carro surgindo repentinamente.

Com o impacto do choque, a vítima "voa" da cadeira de rodas ao ser arremessada por vários metros. Consta no Boletim de Ocorrência que a condutora pediu ajuda de comerciantes próximos para socorrer o idoso, mas, como ela estava muito abalada, foi afastada do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o cadeirante com intenso sangramento na cabeça e traumatismo craniano encefálico. "Foi realizado o protocolo de parada cardiorrespiratória, mas a vítima veio a óbito", informou a corporação.

As apurações iniciais, segundo a PM, apontam que a motorista estava a 50 km/h. Nenhuma irregularidade foi encontrada no veículo ou com a condutora. O local foi períciado e o corpo removido para o Instituto Médico-Legal (IML).