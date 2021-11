Idoso morre após engasgar com pão de queijo em asilo

Um homem de 84 anos morreu após se engasgar com um pão de queijo. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (19) em uma casa asilar de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência, no bairro Gravatá, encontrou o idoso com as vias áreas completamente obstruídas. As informações são da rede NSC.

Segundo os socorristas, o quadro do paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e foi preciso pedir o apoio da equipe da aeronave Arcanjo-03. Os profissionais fizeram os procedimentos de reanimação no idoso por quase uma hora, mas ele não resistiu e morreu antes de ser levado ao hospital.