Idoso é atingido com tiro no rosto após reclamar de atendimento em pet shop

O jornalista Daniel José de Lima, de 70 anos, foi baleado no rosto dentro de um pet shop após discutir com um guarda civil nesta segunda-feira (1º), em São Bernardo do Campo (SP).

De acordo com a polícia, Daniel deixou dois cães para banho e tosa em um pet shop, às 11h. Ele tentou contatar o estabelecimento para saber se o serviço havia sido finalizado, mas não conseguiu. Sem o retorno, ele foi até o local, acompanhado de uma funcionária, para buscar os animais.

Por volta das 14h30, quando chegou no estabelecimento, o idoso reclamou do mau atendimento para a recepcionista. Ao ouvir as queixas, Ageu Rosas Galera, marido da proprietária do pet shop, que é guarda civil na cidade de Indaiatuba (distante 95 km de São Bernardo dos Campos), entregou os cachorros para à vítima e disse: "Não precisa pagar pelo serviço. Eu pago para não ver mais sua cara aqui".

O idoso insistiu para pagar e disse que não retornaria mais ao local. A proprietária, Letícia Ramos Galera, tentou intervir. Após ser chamado de "aquele rapaz" por Daniel, Ageu respondeu que era dono do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher empurrou o marido para o andar superior da loja e pediu que ele se acalmasse. No entanto, alguns instantes depois, ele retornou armado e atirou no rosto da vítima.

Antes de fugir, o acusado retirou o disco de gravação das câmeras de segurança. Daniel foi encaminhado ao hospital por Letícia e um funcionário do pet shop, em estado grave.

A Polícia Civil pediu à justiça a prisão temporária de Ageu. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.