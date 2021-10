Idoso de 76 anos é encontrado morto na própria casa

Um idoso, de 76 anos, identificado como Ramires Soares foi encontrado morto na última sexta-feira (15), dentro da própria residência, no bairro Nova Cidade, em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

Vizinhos sentiram o cheiro forte, se incomodaram e resolveram chamar as autoridades.

Policiais da Delegacia de Homicídio foram acionados e não divulgaram como a vítima foi encontrada e as causas da morte.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).