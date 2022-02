Idosa é salva por motociclista prestes a ser atingida por veículo de transporte; vídeo

Uma idosa de 77 anos atravessou parte do trilho do VLT (sigla para Veículo Leve sobre Trilhos), em Maceió (AL), mas parou de repente, ficando exatamente no caminho do veículo. Ela só não foi atropelada porque um motociclista que estava parado no sinal conseguiu retirá-la a tempo. O incidente aconteceu na última terça-feira (22) e foi registrado por câmeras de segurança. As informações são do portal Metrópoles.

É possível ver no vídeo a mulher atravessando inadvertidamente o trilho do VLT e parando à margem da faixa de travessia para pedestres. Enquanto isso, o VLT continua avançando na direção dela. Um motociclista que estava parado no sinal percebe o perigo, larga a moto e corre em direção à mulher. Ele a abraça e tira do raio de colisão com o veículo. Os dois caem no chão, mas o acidente fatal é evitado.

O caso aconteceu entre o cruzamento da Av. Walter Ananias e da Rua Baptista Accioly, na parte baixa da capital.