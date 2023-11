Idosa declarada morta por hospital é encontrada viva em necrotério pouco antes de ser cremada

Uma idosa de 90 anos foi encontrada viva pelo funcionário de um crematório, em um saco preto, pouco antes de ser cremada. Segundo a família da vítima, o caso ocorreu no sábado (25) após o Hospital Regional de São José, em Florianópolis, Santa Catarina, ter declarado o falecimento da mulher em uma certidão de óbito oficial. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), uma sindicância foi aberta para apurar a situação.

O caso ganhou repercussão após ser compartilhado nas redes sociais do deputado estadual Sérgio Guimarães (União Brasil). Jéssica Martins Silvi Pereira, amiga da família, disse que na sexta-feira (24/11) a idosa, identificada como Norma Silveira da Silva, deu entrada no hospital após ser encontrada desacordada em casa.

VEJA MAIS

De acordo com Renato, filho da idosa, ele havia sido chamado pelo hospital para ser comunicado sobre a morte da mãe. O homem, então, acionou o serviço funerário para tratar do corpo. Porém, um funcionário da funerária ligou para Renato informando que, na verdade, sua mãe ainda estava com vida.

Na unidade, a idosa foi levada à sala de reanimação pela equipe médica, sem acompanhante. Por volta das 22h, um dos médicos conversou com o filho da vítima e informou que o quadro de saúde dela era grave e que não teria muitas horas de vida. Após quase 30h do primeiro atestamento de morte, os médicos informaram que a idosa realmente morreu.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)