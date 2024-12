Hulk Magrelo é acusado de violência física e psicológica contra ex-esposa

William de Freitas Paes, conhecido por interpretar o personagem Hulk Magrelo, enfrenta acusações de violência física e psicológica por parte de sua ex-esposa, Sharon Alves. Em vídeos gravados na Delegacia da Mulher, em São Paulo, Sharon compartilhou detalhes sobre a experiência, afirmando que não aguentava mais o sofrimento e a pressão psicológica que vinha enfrentando.

"Cansei! Já tentei diversas vezes esconder, ficar calada, mas eu realmente não aguento mais", declarou a mulher.

Sharon revelou que a situação se agravou a ponto de ela ter decidido registrar um boletim de ocorrência. "Hoje foi a última vez que ele colocou a mão em mim. Já vinha acontecendo outras vezes", afirmou. Ela também mencionou que chegou a tentar suicídio devido à pressão psicológica e que está atualmente em tratamento psiquiátrico.

"Eu sou ex-esposa do Hulk Magrelo, William de Freitas Paes, e hoje eu decidi abrir o boletim de ocorrência, porque hoje foi a última vez que ele colocou a mão em mim. Já vinha acontecendo outras vezes. Eu era uma pessoa feliz, alegre e meu brilho sumiu. A Sharon de antigamente não existe mais. Estou passando por um médico psiquiatra e hoje eu dei um basta no sofrimento da minha vida”, relatou Sharon.

Em resposta às acusações, William se manifestou nas redes sociais, negando intensamente as alegações de sua ex-esposa. Ele descreveu a situação como um mal-entendido e afirmou que não cometeu qualquer ato de violência. "Estão espalhando que fiz, mas eu não fiz nada disso", disse o humorista.

William explicou que houve uma discussão entre eles e que Sharon chamou a polícia durante o desentendimento. Ele relatou que ambos foram à delegacia para esclarecer os fatos e foram liberados após prestarem depoimento. "Se eu tivesse feito qualquer tipo de coisa com ela, eu estaria preso", argumentou, expressando sua indignação com as acusações.

A equipe do artista também se manifestou sobre o caso, informando que está apurando os fatos e analisando as declarações feitas por Sharon Alves. Eles afirmaram estar comprometidos em tomar as medidas legais necessárias para esclarecer a situação. A defesa do humorista destacou que um porteiro teria sido testemunha no boletim de ocorrência, corroborando sua versão dos eventos.

Hulk Magrelo

Hulk Magrelo ganhou notoriedade ao participar do programa "Legendários", apresentado por Marcos Mion, e atualmente está envolvido em outros projetos na televisão brasileira, incluindo o programa "Geral do Povo".

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)