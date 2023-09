Hospitais brasileiros estão entre os melhores do mundo, segundo ranking internacional

A revista Newsweek (noticiário semanal estadunidense) publicou, mais uma vez, a lista dos melhores hospitais do mundo de acordo com dados da empresa Statista (portal online de estatística). A avaliação ocorre todos os anos e sempre é divulgada no mês de setembro. Dessa vez, a Newsweek mostra que o Brasil está na relação dos hospitais mais bem avaliados em uma escala global.

O levantamento apurou 11 especialidades, escolhendo os 300 hospitais melhor avaliados de 28 países com base nos critérios de recomendação dos pares, experiência do paciente e indicadores médicos.

No ranking, o Brasil possui o total de seis hospitais que integram a lista dos melhores do mundo, sendo eles:

Hospital Israelita Albert Einstein (SP), o melhor colocado da América Latina, ocupando o 34º lugar;

(SP), o melhor colocado da América Latina, ocupando o lugar; Hospital Sírio-Libanês (SP), com o 104º lugar em nível mundial;

(SP), com o lugar em nível mundial; Hospital Moinhos de Vento (SP), com a 115ª colocação no ranking mundial;

(SP), com a colocação no ranking mundial; Hospital Alemão Oswaldo Cruz , na 177ª colocação do mundo e a 4ª do Brasil;

, na colocação do mundo e a do Brasil; Hospital Santa Catarina , na 185ª do mundo e 5ª do País;

, na do mundo e do País; Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo, com o 210º lugar do mundo e 6ª do Brasil.

Além dos citados, outros 107 hospitais integram a lista nacional, totalizando 113 hospitais no ranking brasileiro de melhores hospitais.

Segundo o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, por meio das redes sociais, o resultado mostra o esforço e os investimentos na área de forma positiva. "Esse resultado reforça o impacto positivo na sociedade dos esforços feitos pelos envolvidos. Estamos cada vez mais engajados na missão de compartilhar o que sabemos para que o futuro da saúde tenha mais qualidade".

A pesquisa da Statista se baseou em informações fornecidas por 80 mil especialistas, médicos e gestores de saúde, além do público. Este ano, um novo método foi seguido, onde os hospitais foram entrevistados por meio de PROMs (Medição de Experiência Relatada pelo Paciente e Desfechos Medidos pelo Paciente), usados para medir a percepção dos serviços prestados, desfechos clínicos e qualidade percebida.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com