Horário de verão pode voltar este ano? Saiba o que o governo diz sobre possibilidade

O horário de verão foi suspenso no Brasil em 2019, após estudos mostrarem que a economia de energia havia diminuído com o uso crescente de aparelhos eletrônicos ao longo do dia

Gabrielle Borges
fonte

O horário de verão é uma mudança temporária nos relógios, em que os ponteiros são adiantados em uma hora durante parte do ano, (Freepik)

As especulações sobre a possível retomada do horário de verão, em novembro deste ano, movimentaram as redes sociais nos últimos dias. Suspenso desde 2019, a possibilidade estava sendo “permanentemente avaliada”, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME). 

Em nota, a pasta informou que, neste ano, a análise leva em conta os resultados de estudos voltados ao pico de demanda de energia, considerando a influência da geração solar e fotovoltaica. Entretanto, por enquanto, a medida não deve ser retomada.

O MME ressaltou que as condições atuais dos reservatórios são favoráveis, “evoluindo dentro da normalidade ao longo do período seco, deixando o Sistema Interligado Nacional (SIN) em situação melhor que no ano passado”.

O que é o Horário de Verão?

O horário de verão é uma mudança temporária nos relógios, em que os ponteiros são adiantados em uma hora durante parte do ano, geralmente nos meses mais quentes. Essa prática visa aproveitar melhor a luz natural do dia e reduzir o consumo de energia elétrica.

Durante o horário de verão, as pessoas acordam e dormem "mais cedo" em relação ao horário solar. Isso significa que, ao adiantar o relógio em uma hora, é possível realizar mais atividades com luz natural, diminuindo a necessidade do uso de lâmpadas, ar-condicionado e outros aparelhos elétricos no período da noite.

Para que serve o horário de verão?

O principal objetivo do horário de verão é a economia de energia elétrica, especialmente nos horários de pico, quando há maior demanda por eletricidade. Ao deslocar o consumo para momentos com mais luz natural, o sistema elétrico fica menos sobrecarregado.

Outros benefícios associados incluem:

  • Melhor aproveitamento da luz solar;
  • Redução de acidentes de trânsito (em alguns estudos);
  • Mais tempo livre com luz natural para lazer e atividades ao ar livre.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Palavras-chave

Brasil

HORÁRIO DE VERÃO
Brasil
