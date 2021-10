Homem tenta se esconder de bandidos, mas é executado a tiros

Na madrugada de terça-feira (5), bandidos invadiram uma casa e expulsaram todos os moradores, exceto um rapaz de 25 anos, que seria executado minutos depois, no bairro Educandos, em Manaus. As informações são do Portal Holanda.

Segundo informações preliminares da polícia, o grupo de cinco homens armados teria ido ao local, por volta de meia-noite, em busca da vítima, André Fernando de Lima. O jovem percebeu a movimentação dos criminosos e se escondeu dentro do banheiro, mergulhando em um barril com água.

Parentes do rapaz foram expulsos da residência. Logo em seguida, André foi encontrado pelos bandidos e morto a tiros.

Os agentes da Polícia Civil investigam a motivação do crime