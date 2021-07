Homem tenta vender celular por aplicativo mas é atraído e baleado por assaltante

Um homem chamado Samuel S, foi baleado, na tarde da última segunda-feira (26), em Manaus. De acordo com o padrasto do rapaz, Samuel teria vendido um celular por um aplicativo de compra e vendas, mas ao chegar no local combinado para entregar o aparelho, o suposto comprador o assaltou. As informações são do Portal Holanda.

A vítima ainda tentou fugir e correr, mas o outro homem atirou e acertou a coxa de Samuel. Ele foi socorrido e levado para um hospital. A bala ficou alojada no corpo e ele terá que passar por cirurgia. O caso está sendo investigado.