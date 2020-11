Homem tenta estuprar mulher dentro de maternidade e acaba baleado

Nesta sexta-feira (27), Arnaldo Oliveira Pereira, de 58 anos, foi baleado por ser suspeito de tentar estuprar uma mulher que estava em uma maternidade em João Pessoa, Paraíba.

O crime seria cometido com uma funcionária do local, porém ela conseguiu correr, chamou os colegas e apontou a sala, onde o suspeito estava. Chegando no local, as testemunhas encontraram Arnaldo tentando tirar a própria vida, com uma faca. Ele ameaçou um vigilante que acabou atirando.

O suspeito ficou bastante ferido e logo foi encaminhado, em um carro particular, para o hospital de trauma da cidade.