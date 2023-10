Homem tem o coração arrancado após ser morto a golpes de enxada em Mandaguaçu

Um homem, identificado como Josivaldo Aparecido Honorato, de 41 anos, foi morto a golpes de enxada e teve o coração arrancado, em Mandaguaçu, no Paraná, no último sábado (14). Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma casa frequentada por usuários de drogas, após uma discussão entre quatro homens.

O suspeito do crime, identificado como Cristiano Marques da Silva, de 37 anos, conforme informações iniciais, golpeou Josivaldo com a enxada e amarrou outras duas vítimas, que foram agredidas e mantidas em cárcere por horas. No dia seguinte, as vítimas conseguiram escapar e notificaram as autoridades.

Ao chegarem no local, as equipes da PM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram o corpo de Josivaldo com parte do peito aberto e sinais de agressão.

A polícia afirmou que o suspeito foi preso com sinais de embriaguez e sob efeito de entorpecentes, mas ainda não tem conhecimento sobre o motivo da discussão.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com