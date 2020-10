Homem tem mão reimplantada após preservá-la igual em seriado de TV

Um homem de 40 anos teve a mão esquerda reimplantada depois de sofrer a amputação durante uma briga, na última sexta-feira (16), em Blumenau, em Santa Catarina. Mesmo ferido, a vítima conseguiu recuperar o membro do chão e o guardou dentro de uma sacola com gelo. O rapaz teria dito à equipe cirúrgica que aprendeu o procedimento assistindo seriados de Tv.

"Sempre gostei de ver séries sobre hospitais e quando ocorreu o crime, tive muita cautela e não entrei em desespero. Literalmente posso dizer que eu salvei meu próprio membro para fazer o reimplante, pois quando todos da minha família estavam desesperados, eu consegui ter discernimento para colocar em uma sacola e depois no gelo", contou a vítima à equipe.

O Hospital Santo Antônio, que atendeu o rapaz, contou ao Portal UOL, que foram duas horas entre a amputação e o procedimento cirúrgico. Além dos ossos, os médicos também recuperaram duas artérias, cinco veias, 24 tendões e três nervosos. A cirurgia demorou seis horas.

"O pronto atendimento e os cuidados tomados pelo próprio paciente com o membro dele foram determinantes para o sucesso do reimplante. Ele teve alta dia 21 de outubro e a evolução da cirurgia está se mostrando favorável", disse o médico Gustavo Schweigert, que participou do procedimento.

A equipe médica têm a expectativa de que o paciente consiga recuperar os movimentos da mão esquerda, dependendo do grau de resposta do corpo ao reimplante.

“Esperamos que ele tenha a recuperação funcional da mão muito satisfatória, com o retorno dos movimentos praticamente que normais. O punho provavelmente deverá ter alguma limitação e a sensibilidade está condicionada à condições neurológica do membro”, concluiu o médico.