Homem surta e quebra produtos em loja que não trocou item fora da garantia; vídeo

A Polícia Militar deteve um homem que quebrou vários produtos dentro de uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos. O caso aconteceu nesta segunda-feira (27), em Ponte Nova, Minas Gerais (MG). De acordo com a própria vítima, o “surto” foi devido a não troca de um produto.

A vítima alegou que tentou trocar um aparelho de som com defeito, mas foi informado de que o produto não estava mais na garantia. Nervoso com a situação, o homem começou a danificar uma série de produtos em exposição, como cafeteiras, televisores, celulares e aspiradores de pó. No vídeo é possível ver, ainda, o momento em que o homem empurra a gerente da loja, que desmaiou ao cair. Assista:

Em nota, a Magazine Luiza 'lamentou muitíssimo o ocorrido e informa que não houve feridos'. A empresa destaca que está colaborando com as autoridades na resolução do caso.