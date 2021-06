Homem se recusa pagar programa sexual e tenta jogar mulher de ponte

Um homem de 39 anos foi preso na última segunda-feira (14), acusado de ameaçar matar uma profissional do sexo. Ele tentou jogá-la no curso da água, de uma Ponte do Rio Paraná. Testemunhas relatam que o suspeito, que não teve a identidade revelada, também teria desferido chutes e socos contra a vítima. As informações são do portal Topmídias News.

A polícia informou que o rapaz teria contratado os serviços da mulher, de 26 anos, mas que no final, começou a prolongar o pagamento. Dentro do carro, o ele disse à mulher que iria precisar ir até o outro lado da ponte, que divide Mato Grosso do Sul e São Paulo, para abastecer o veículo.

No entanto, ela rebateu afirmando que não poderia acompanhar o cliente, porque tinha hora para retornar ao local de trabalho. Mas, foi ignorada e o condutor seguiu em frente. Com medo, a vítima puxou a chave do carro o forçando a parar. O homem teria feito ameaças e a agrediu, tentando jogá-la no rio.

Moradores da região imobilizaram o suspeito que, por receio, pagou R$ 250 reais pelo programa. A Polícia Militar foi acionada.