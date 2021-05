Homem se recusa a ser vacinado por enfermeira negra: 'Tirou meu chão'

Um episódio de racismo repercutiu publicamente na Bahia esta semana. A acadêmica de enfermagem Thaís Carvalho, 30, que prestava serviço voluntário de vacinação na cidade de Ilhéus, foi vítima de preconceito racial por um homem branco que se recusou a receber a vacina contra a covid por suas mãos pelo fato de ser negra.

O episódio ocorreu na última segunda-feira (17). O homem, um cadeirante, cuja identidade não foi revelada, estava em companhia do filho, que preencheu a ficha para que ele recebesse a dose do imunizante. Nesse momento, ao perceber a aproximação da voluntária, ele disse que não queria se vacinar.

No momento em que me abaixei para ficar na altura dele e perguntei por que ele não queria ser vacinado ele me disse: ‘Você é negra’. Fiquei sem reação e saí”, relatou Thais.

A estudante, que está no 5º semestre de enfermagem, relatou que nem chegou a fazer a ficha do homem. "Logo após a atitude racista dele, saí para aplicar as vacinas, estava com isopor e seringas na mão. Nesse dia, foram 550 pessoas vacinadas”, disse.

“Eu já tinha passado por outras situações de racismo na vida, com olhares preconceituosos, mas nada parecido com isso. Eu não acreditei nas coisas que ouvi. Ele se recusou a ser vacinado por mim, porque sou negra. Isso tirou o meu chão, eu fiquei em estado de choque", afirmou.

Thais ficou de dar queixa na delegacia local para registrar o crime, mas acha difícil o homem ser identificado. A Prefeitura de Ilhéus divulgou uma nota de repúdio à atitude do cidadão e de solidariedade à voluntária.

“Deixo a minha solidariedade a Thaís. Atitudes como essa são inaceitáveis em um país cuja maioria da população é autodeclarada negra. Infelizmente, ainda nos deparamos com comportamentos mesquinhos, que humilham as pessoas. Mas não vamos parar de lutar por uma sociedade justa e igualitária, combatendo qualquer tipo de violência e crimes de ódio e discriminação", escreveu o prefeito Mário Alexandre (PSD).