Homem se irrita com latidos e tenta arrancar testículos de cachorro

Uma crueldade cometida contra um cachorro virou notícia na cidade de Braúnas, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Na última quarta-feira (16), os latidos de Marujo, um cão dócil, sem raça definida e que vive andando pelas ruas da cidade atrás de um vendedor de “chup-chup” (chopinho para os paraenses), deixaram um morador irritado e, para puni-lo pelo incômodo, o homem pegou uma faca e golpeou os testículos do animal. O caso foi mostrado pelo portal Estado de Minas.

Mesmo ferido, ensanguentado e uivando de dor, Marujo conseguiu andar uma longa distância pelas ruas de Braúnas e acabou caindo quase desfalecido na porta da casa de Walquíria Alves, uma odontóloga que por coincidência também é protetora de animais e cursa Medicina Veterinária em Ipatinga.

Ela prestou socorro ao cão, chamou a Polícia Militar e conversou com o prefeito de Braúnas, Jovani Duarte, que autorizou o transporte urgente do animal até uma clínica veterinária do município de Coronel Fabriciano, a duas horas da cidade, onde Walquíria é estagiária.

Polícia prende o agressor

Enquanto Marujo era levado para atendimento, policiais militares saíram à procura do agressor e chegaram à dona de Marujo, Maria Augusta, que denunciou o homem que havia tentado castrar o seu cachorro. O acusado, de 54 anos, negou as acusações, mas os policiais viram manchas de sangue na porta da casa dele. Vizinhos confirmaram que ele havia tentado lavar o sangue do animal na calçada, mas ainda tinham ficado alguns vestígios.

Acuado, ele acabou confessando aos policiais que se sentiu incomodado com os latidos de Marujo e o esfaqueou. Os policiais lhe deram voz de prisão e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga, onde foi atuado na Lei Sansão, por maus-tratos contra animal doméstico. A pena para esse crime varia de três meses a um ano de detenção e multa.

Animal passa bem

Depois de ser atendido, já na noite da quarta-feira por um médico veterinário, Marujo passa bem. O cãozinho foi submetido a uma cirurgia, castrado e medicado. Os custos foram rateados e serão pagos por amigos dos animais de Braúnas e região do Vale do Aço.